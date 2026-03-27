En el programa de Magaly Medina se difundieron imágenes de Carlos Alcántara en compañía de una joven de cabello rubio en una discoteca de Barranco.

La popular Urraca comentó que, al parecer, al actor le gusta que lo vean disfrutar de su soltería y que está experimentando una segunda juventud.

“Él está en escaparate, no se oculta. Disfruta ser la nueva sensación del bloque; baila, se menea, coquetea y siempre hay una chibola que le sigue el ritmo” , precisó Magaly Medina.

Luego continuó con: “Su nueva juventud está viviendo un renacimiento... se siente como de 40”.

Cabe mencionar que Alcántara es captado con regularidad en discotecas de Barranco, por lo que Medina señala que el popular Cachín no teme mostrarse disfrutando su libertad, ya que está soltero.

Carlos Alcántara fue captado besando a una mujer en discoteca de Lima

En medio de los rumores sobre una presunta separación de Carlos Alcántara y su esposa, Jossie Lindley, el popular ‘Cachín’ fue captado disfrutando de salidas y mostrándose muy cercano a dos jóvenes.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ mostró al actor y jurado de ‘Yo Soy’, en una discoteca del sur de Lima, muy cercano a una joven.

Además, en otra ocasión, el actor fue captado en una discoteca de la capital peruana besando a otra mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada.

El reportaje también repasa algunos episodios recientes de la vida nocturna de Alcántara. De acuerdo con las imágenes difundidas, la madrugada del domingo 18 de enero el actor fue visto en una discoteca de Punta Hermosa.

En el local también se le aprecia junto a una joven que lo acompaña hasta una zona más exclusiva de la discoteca. Ambos conversan muy cerca mientras disfrutan de la velada.

Un día después, el actor utilizó sus redes sociales para compartir contenido en Instagram, donde apareció mostrando su torso desnudo.

El programa de la ‘Urraca’ también recuerda que el 4 de febrero Carlos Alcántara formó parte de una sesión de fotos benéfica en la que volvió a mostrarse desnudo frente a sus seguidores, mientras su ausencia en eventos públicos junto a su entonces esposa, Jossie Lindley, con quien estuvo más de 30 años, empezaba a ser evidente.