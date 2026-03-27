Una investigación preliminar fue iniciada por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos contra Celine Aguirre, luego de que se difundiera un video en el que realiza comentarios de carácter racista en un programa de televisión.

Entre las primeras diligencias, el Ministerio Público dispuso una pericia psicológica a la investigada, así como la recopilación de testimonios del representante del medio televisivo y de otras personas vinculadas al caso.

El hecho se registró en un episodio del reality La Granja Vip, transmitido por Panamericana Televisión, donde los participantes realizaban un juego de charadas. En ese contexto, la mención de las palabras “Chincha” y “gato” derivó en expresiones consideradas ofensivas hacia la población afroperuana.

Tras lo sucedido, la producción interrumpió el audio, cambió las tomas y suspendió la transmisión en YouTube, aunque el contenido se viralizó.