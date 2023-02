La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió a la reciente discusión que tuvo la modelo Brunella Horna con la ex chica reality Rosángela Espinoza.

Cabe mencionar que, este jueves 9 de febrero en “América Hoy”, la influencer se enlazó con el programa desde Dubái para responder a los rumores entorno a su viaje. Sin embargo, en un momento se enfrentó a la esposa de Richard Acuña, a quien le pidió que se disculpara por sus expresiones hacia ella.

Al respecto, la popular “Urraca” mencionó que Espinoza fue quien dio a conocer que un presunto jeque le había regalado entradas para el Mundial Qatar 2022. “¿Qué quiere que pensemos si ella misma lo dijo?”, señaló.

“Los trapitos sucios. Recuerden que Brunella y Rosángela Espinoza trabajaron juntas en Latina, en un programa que se llamaba ‘Bienvenida la tarde’. Allí ellas estaban juntitas, así que se deben de conocer muchas cosas”, agregó Medina.

Rosángela Espinoza arremete contra Brunella Horna: se hace la santa desde que se casó

Rosángela Espinoza tuvo un tenso momento durante un enlace en vivo con ‘América Hoy’, donde le exigió a Brunella Horna que le pida disculpas por cuestionar sus constantes viajes a Dubái.

“Hola Brunella, contigo quería hablar. Antes de contarte, Brunella más bien quiero las disculpas del caso, porque vi que te expresaste de una manera muy desubicada”, dijo Rosángela.

“Disculpas de qué… Qué pasó. Qué fue lo que te molestó”, respondió Brunella Horna. “Dijiste que no te comparen, yo no entiendo por qué dices eso, creo que fue porque en mi caso que yo no trabajo, eso dijiste”, volvió a reclamar la exintegrante de EEG.

