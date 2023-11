Magaly Medina se alzó con el prestigioso premio Martín Fierro, siendo reconocida como la mejor presentadora de Latinoamérica. Sin embargo, este logro ha desatado críticas y burlas por parte de Janet Barboza. En un tono irónico, la popular Rulitos mencionó que si Gisela Valcárcel ganaba, ese momento sería tan canónico que se volvería un día no laborable.

“Susana Jiménez fue a la entrega de premios y como demoraron tanto, se aburrió, se fue sin recibir el premio. Entonces por ella yo recibo el premio. Preséntalo bonito (...) tengo tantos premios en mi casa que este es un fierro cualquiera. Cuando se reconoce la carrera y trayectoria de alguien”, dijo Janet Barboza.

Cabe mencionar que, indirectamente, Magaly Medina le respondió a Janet Barboza, tildándola de envidiosa y que ella también tiene trayectoria en la TV.

“Para que sigan haciendo hígado esas piconas, envidiosas, aquí está, yo no me he fabricado un premio, no me lo he comprado, me lo merezco, trayectoria tengo”, expresó.

Luego continuó con: “hay unas despeinadas que dice su trayectoria, ¿de qué?, de bataclana. Pobrecitas, vergüenza debería de darles, que solo las contraten para eso, para hacer el trabajo sucio que otros no quieren hacer. Qué feo por dios, envidiosas, pero muéranse, retuérzanse”.

