Magaly Medina respondió a Kike Suero luego de haya dicho que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, también cometió un error al reunirse con sus amigos cuando estaba prohibido por el Gobierno y que ella no tocó el tema.

“ Hay que recordar que su esposo (de Magaly Medina) también cometió un error , al igual que yo; sin embargo, no tocó el tema (en su programa). Hay que medir a todos con la misma vara, nadie tiene corona”, estas fueron las palabras del cómico en entrevista con Trome.

La conductora de televisión indicó que Suero quedó bien cuando asumió su responsabilidad y pidió disculpas, pero que no corresponde justificar un hecho “injustificable”.

Magaly Medina responde a Kike Suero: “Mi marido canta hasta en la ducha” (VIDEO)

“Hasta ahí quedó bien, cuando dijo ‘ya es cierto, asumo mi responsabilidad y pido disculpas’, pero cuando quiere justificar lo injustificable ya ahí no pues, Kike. Tampoco es para que tires barro al resto”, fue la respuesta que dio Magaly Medina este lunes 26 de octubre en su programa.

“¿What? Ahora también igualado. No vas a comparar pues. Cuando tuve que hablar, dije lo que tenía que decir. Yo no voy a defender lo indefendible, pero hay que decir que mi marido canta hasta en la ducha y no cobra por cantar, ni un sol . Osea, donde le dicen ‘canta’, él canta. No vas a comparar, nada de privaditos, es otra cosa. Hay que tenerlo bien claro”, añadió.

KIKE SUERO NO LE GUARDA RENCOR

Kike aseguró no guardar rencor a Magaly Medina, debido a las constantes críticas en su carrera y en su vida sentimental: “No le tengo bronca, la respeto por ser mujer y por su trabajo”.

