Magaly Medina se pronunció luego de que Álvaro Paz de la Barra anunciara que iniciará una demanda en su contra por presuntos daños a su imagen y a la de su familia.

El exalcalde de La Molina afirmó que solicitará una indemnización de 30 millones de dólares y que el monto será destinado al INABIF. Ante estas declaraciones, la conductora señaló que no aborda directamente estos procesos legales porque cuenta con un equipo especializado que la asesora.

La conductora de TV fue consultada sobre los nuevos señalamientos del esposo de Sofía Franco, quien afirmó que existe un ánimo de revancha en su contra.

“No sé si un juez aceptará una demanda cuando yo hablé con imágenes. Todo el país fue testigo de lo que él hizo. ¿Por qué echarme la culpa a mí o a mi programa de delitos fantasiosos? Realmente me parece increíble y me asombra más que una persona con este tipo de actitud quiera ser presidente del Perú“, expresó Magaly para Trome

Paz de la Barra pide 30 millones de dólares

En el podcast ‘Recutecu’, Paz de la Barra reiteró su intención de presentar la demanda en las próximas semanas. En esa entrevista indicó: “ Yo estoy a portas de un mes y medio y eso ya los directivos de ATV lo saben que voy a demandar por daños y perjuicios a mi familia por 30 millones de dólares”. Según expuso, su familia habría sido afectada por los reportajes difundidos en el programa de Medina.