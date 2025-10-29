Magaly Solier reapareció en su ciudad natal de Huanta, Ayacucho, luego de un delicado episodio de salud. La actriz fue homenajeada por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH) y fue recibida con afecto por las autoridades y estudiantes.

La protagonista de “La teta asustada” hizo su primera aparición institucional desde su hospitalización en septiembre, un hecho que había generado preocupación entre sus seguidores y colegas.

Durante la ceremonia, la intérprete nacional estuvo acompañada por la rectora Hilda Maribel Huayhua Mamani, la vicerrectora académica Roxani Keewong Zapata y un grupo de estudiantes de Ingeniería y Gestión Ambiental.

En la jornada, Solier recibió un reconocimiento especial por su contribución al desarrollo cultural y por el apoyo constante que ha brindado a la universidad desde su fundación.

Las imágenes del evento muestran a la artista con buen ánimo y en mejor estado de salud, saludando con una sonrisa a los presentes.

Actriz Magaly Solier vuelve a la vida pública en Ayacucho tras semanas de recuperación. (Foto: FB/Yess Killa)

Magaly Solier es homenajeada en su ciudad natal luego de ser hospitalizada por presunta intoxicación. (Foto: FB/Yess Killa)

Magaly Solier retoma actividades públicas tras preocupante episodio médico. (Foto: FB/Yess Killa)

Magaly Solier fue internada por intoxicación en el hospital de Huanta

Magaly Solier fue hospitalizada el pasado 23 de septiembre al área de emergencias del hospital de Huanta, en Ayacucho, debido a un cuadro de intoxicación, según informaron fuentes de RPP.

Según información del programa “Magaly TV: La Firme”, Magaly Solier habría tomado veneno y la encontraron convulsionando.

“Hemos recibido una alerta, la hemos traído acá y según ella tomó veneno para perro, pero eso lo determinará el médico”, declaró el subgerente de Seguridad Ciudadana.

“Felizmente, estamos saliendo luego de que nos manifiestan que está controlable y ha salido de peligro. La hemos auxiliado y gracias a Dios tenemos a Magaly”, agregó.