Amazónico Fest 2025 se realizará el 13 y 14 de diciembre en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel. El evento reunirá propuestas culturales, gastronómicas y artísticas de la Amazonía peruana, con presentaciones de Los Mirlos, Mauricio Mesones, Ruth Karina, Linda Caba y Juaneco y su Combo. Las entradas están disponibles en Vaope.com.

El festival apuesta por promover la cultura amazónica, la sostenibilidad y la economía circular, respaldado por diversas instituciones aliadas. Su programación busca visibilizar bionegocios, turismo responsable, moda étnica y sabores ancestrales vinculados a la selva peruana.

Entre sus actividades destaca el concurso gastronómico “Paiche Sostenible”, dirigido a escuelas culinarias de Lima y regiones. Los participantes deberán crear platos innovadores que valoricen este emblemático recurso bajo criterios de sabor, técnica, creatividad y sostenibilidad. El jurado estará conformado por Pedro Miguel Schiaffino, Elia García y Aldo Yaranga.

Durante los dos días, el público encontrará una feria de emprendedores con productos amazónicos, zonas educativas sobre biodiversidad y cambio climático, experiencias inmersivas inspiradas en el bosque tropical y una oferta gastronómica con chefs invitados.

El evento es producido por Festiva Productions y cuenta con el apoyo de SERNANP, PROMPERÚ, AIDER, CONAP, WCS y otras instituciones. Las entradas están disponibles en Vaope.com.