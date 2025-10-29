Amazónico Fest 2025 se realizará el 13 y 14 de diciembre en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel. El evento reunirá propuestas culturales, gastronómicas y artísticas de la Amazonía peruana, con presentaciones de Los Mirlos, Mauricio Mesones, Ruth Karina, Linda Caba y Juaneco y su Combo. Las entradas están disponibles en Vaope.com.
El festival apuesta por promover la cultura amazónica, la sostenibilidad y la economía circular, respaldado por diversas instituciones aliadas. Su programación busca visibilizar bionegocios, turismo responsable, moda étnica y sabores ancestrales vinculados a la selva peruana.
Entre sus actividades destaca el concurso gastronómico “Paiche Sostenible”, dirigido a escuelas culinarias de Lima y regiones. Los participantes deberán crear platos innovadores que valoricen este emblemático recurso bajo criterios de sabor, técnica, creatividad y sostenibilidad. El jurado estará conformado por Pedro Miguel Schiaffino, Elia García y Aldo Yaranga.
Durante los dos días, el público encontrará una feria de emprendedores con productos amazónicos, zonas educativas sobre biodiversidad y cambio climático, experiencias inmersivas inspiradas en el bosque tropical y una oferta gastronómica con chefs invitados.
El evento es producido por Festiva Productions y cuenta con el apoyo de SERNANP, PROMPERÚ, AIDER, CONAP, WCS y otras instituciones. Las entradas están disponibles en Vaope.com.
Te puede interesar
- Susy Díaz vuelve a la política como precandidata a diputada por Somos Perú
- Daniel Duplat, cantautor colombiano: “Mis canciones reflejan la crudeza y belleza de las cosas” (Entrevista)
- TIMØ anuncia su nuevo álbum ‘Canto Pa No Llorar’ y lanza el sencillo “Divino Castigo”
- Kygo anuncia su regreso a Lima con un show imperdible en marzo de 2026
- Jesús Barco y su inesperado mensaje tras ruptura con Melissa Klug: “Aunque los procesos sean difíciles”