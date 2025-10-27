El reconocido DJ y productor noruego Kygo confirmó su regreso a Lima como parte de su nueva gira mundial, presentándose el 14 de marzo de 2026 en Costa 21. El espectáculo forma parte de la promoción de su más reciente disco, KYGO, y promete ser una de las citas más esperadas del año para los amantes de la música electrónica.

La preventa exclusiva se realizará los días 30 y 31 de octubre desde las 10:00 a. m., con un 15 % de descuento para clientes Interbank a través de Teleticket. Tras esas fechas, comenzará la venta general.

Kygo, cuyo nombre real es Kyrre Gørvell-Dahll, es considerado una de las figuras más influyentes del género tropical house. Desde su debut en 2013, ha acumulado más de 23 mil millones de reproducciones globales, con éxitos como “It Ain’t Me” junto a Selena Gomez y “Higher Love” con Whitney Houston, ambos con miles de millones de escuchas en plataformas digitales.

Su nuevo álbum homónimo, KYGO, incluye el tema “Whatever” con Ava Max y debutó en el segundo puesto del Billboard Top Dance/Electronic Albums, reafirmando su estatus como una de las superestrellas más grandes de la música electrónica actual. Los fanáticos peruanos podrán disfrutar en vivo de sus grandes himnos en un show que promete una experiencia visual y sonora inolvidable.