Gloria Bozzeta, mamá de Jesús Barco, se pronunció ante las cámaras de “América Hoy” tras el anuncio de la ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco. Esto ocurrió luego de las polémicas imágenes del futbolista con mujeres en Huánuco.

“ Es un tema de mi hijo con ella, ya en su momento lo arreglarán ”, expresó la madre del deportista.

Asimismo, la mujer afirmó que no le compete opinar sobre la separación y espera que la empresaria y su hijo puedan arreglar sus diferencias.

“ Ya la guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando mi hijo venga, ya es tema de ellos ”, manifestó.

Gloria Bozzeta considera que la prensa exageró luego de las imágenes de Barco en una fiesta en Huánuco y aseguró que tiene una buena relación con Melissa Klug.

“ Mi relación con ella siempre ha sido buena y seguirá siendo buena.. Hay mucho cariño... ”, sostuvo.

Posteriormente, cuando el reportero le consultó si había conversado con la “Blanca de Chucuito”, dijo que no declarará más sobre el tema porque su hijo le pidió que no lo haga.

“ Por favor, ya no quiero hablar, una que mi hijo me ha prohibido que yo hable yo de verdad es tema de ellos, con la bendición de Dios, espero que se arreglen ”, finalizó.