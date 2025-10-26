Melissa Klug decidió responderle a Evelyn Vela luego de que opinara respecto a la reciente ruptura de la empresaria y Jesús Barco.
Todo inició cuando Vela habló sobre el comunicado que publicó Klug, donde anunciaba su separación con el futbolista.
En diálogo con “América Hoy”, le consultaron a Melissa sobre los comentarios de Evelyn, quien dijo que los problemas sentimentales deben resolverse en privado y no a través de comunicados.
“Evelyn Vela comentó que hay que ser una persona demasiado madura para sobrellevar una relación a la distancia, además dijo que esta crisis debiste solucionarlo en cuatro paredes y no sacando un comunicado”, preguntó un periodista del magazine.
Posteriomente, la popular “Blanca de Chucuito” respondió: “Pensé que la habían llamado para preguntarle sobre su vida, ELLA NO ES MI AMIGA, NO ME INTERESA LO QUE ELLA HABLE U OPINE DE MÍ”.
Cabe recordar que Evelyn Vela se pronunció sobre la situación sentimental de Melissa Klug, indicando que la misma empresaria le dijo que no creía en las relaciones a distancia.
“Ella siempre me decía que esas cosas no funcionan”, sostuvo Vela.
