Melissa Klug decidió responderle a Evelyn Vela luego de que opinara respecto a la reciente ruptura de la empresaria y Jesús Barco.

Todo inició cuando Vela habló sobre el comunicado que publicó Klug, donde anunciaba su separación con el futbolista.

En diálogo con “América Hoy”, le consultaron a Melissa sobre los comentarios de Evelyn, quien dijo que los problemas sentimentales deben resolverse en privado y no a través de comunicados.

“Evelyn Vela comentó que hay que ser una persona demasiado madura para sobrellevar una relación a la distancia, además dijo que esta crisis debiste solucionarlo en cuatro paredes y no sacando un comunicado”, preguntó un periodista del magazine.

Posteriomente, la popular “Blanca de Chucuito” respondió: “ Pensé que la habían llamado para preguntarle sobre su vida, ELLA NO ES MI AMIGA, NO ME INTERESA LO QUE ELLA HABLE U OPINE DE MÍ ”.

Cabe recordar que Evelyn Vela se pronunció sobre la situación sentimental de Melissa Klug, indicando que la misma empresaria le dijo que no creía en las relaciones a distancia.

“Ella siempre me decía que esas cosas no funcionan”, sostuvo Vela.