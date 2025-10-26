Suheyn Cipriani reveló que demandará al padre de su hija, César Vega, tras no llegar a un acuerdo de conciliación por la pensión de alimentos.
“No llegamos a un acuerdo y nos va a tocar ir a juicio ahora. Obviamente, estamos analizando con mi abogado cómo vamos a proceder, pero sí o sí vamos a ir a juicio”, sostuvo la modelo.
Cipriani confesó que el artista le pasa S/1500 mensuales como pensión y considera que es poco. Por su lado, Vega dijo que deposita dicho monto más otros gastos de alimentación y salud para su segunda hija, pues antes le exigían S/10.000.
“Él manda una pensión de 1500 soles. He solicitado algo más justo. En la primera instancia ha ofrecido dos mil y me parece un poco bajo”, añadió Suheyn.
César Vega indica que aparte de los S/1500 realiza el pago de otros conceptos: “No solo enviamos 1500 soles, cuando (mi hija) ha requerido las vacunas he mandado el monto, también aparte la alimentación. Tengo un audio donde se me pide diez mil soles mensuales, yo trabajo genuinamente para mis hijas”.
“Como hombre he fallado muchísimo, pero como padre no he tenido ningún problema. Me duele, que se trate de decir que yo quiero más a una hija que otra y eso no es cierto”, añadió el intérprete nacional a “Ponte en la cola”.
Te puede interesar
- Illya Kuryaki and the Valderramas regresa a Lima para el festival “Una Noche en Perú”
- Xiomy Kanashiro sobre Yahaira Plasencia: No está en mis planes reunirme con otras personas
- Isabel Preysler publicó cartas de amor de Mario Vargas Llosa: El mundo parece vacío cuando no estás conmigo
- Melissa Klug y los detalles de su ruptura con Jesús Barco: “Esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres”