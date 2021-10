Magaly Medina compartió en su cuenta de Instagram un extracto del video de una entrevista que ofreció a la revista digital de la Policía Nacional en la que recordó algunas anécdotas que vivió junto a su progenitor, quien fue policía en Huacho.

La periodista inició contando lo difícil que fue ser hija de un efectivo de la PNP. “Mi papá fue un hombre muy sacrificado, además que vivir con un policía es como pensar que se va a su guardia y no sabes si va a regresar al día siguiente”, indicó.

Asimismo, contó que en sus días de franco, su padre se dedicaba a vender artefactos puerta por puerta para ganar un dinero extra. “Yo, cuando era pequeña, lo acompañaba muchas veces. Y lo disfrutaba, porque eran los momentos padre e hija que tenía con él”, manifestó.

Medina indicó que su “papá toda la vida fomentó en mí el ser más” y siempre “pensó conmigo en grande, a mí siempre me maravilló eso” y fue por eso que cuando “salgo embarazada, frustro mi carrera y dejo de estudiar, a mí lo que más me dolió fue fallarle a él”.

“Con todas las fuerzas de mi corazón, me prometí a mí misma que yo no me iba a quedar como ama de casa, criando a un hijo (...)”, expresó y reveló que esa decepción que ella sintió que le causó a su padre fue lo que la motivó para venir a Lima a forjarse un futuro.

“A mi padre que lo decepcioné alguna vez, creo que le devolví, con creces, aquella decepción, esa frustración. Mi papá toda la vida se ha sentido muy orgulloso de mí y eso me hace sentir muy feliz”, agregó.

La conductora de televisión también manifestó que ella fue “una hija muy pegada a mi padre. Ahora que ya está muy enfermo, siento que quisiera darle mucho más. Lo que me hace sentirme bien es que mi papá ha podido gozar todo lo que la televisión me dio”.

“Creo que soy la hija más unida a él, nos parecemos mucho en carácter, en personalidad, entonces generalmente la que más lo entiende soy yo. Incluso, hasta interpreto su silencio ahora que está enfermo (...) Mi papá tiene una suma de enfermedades por las que a veces ni siquiera puede hablar, entonces con sus ojitos ya me dice todo”, confesó.

Magaly Medina recordó que su progenitor la “cuidó mucho, a través de todos los años, porque fue un padre bien dedicado” y por ello ahora le toca a ella hacer esa función. “Me siento frustrada porque me hubiera gustado que disfrute mucho más”, refirió.

Finalmente, habló del amor y la admiración que siempre ha sentido por él. “Yo fui testigo de lo sacrificado que fue su trabajo, yo lo acompañaba, y siempre quise recompensarlo por eso. La vida me permitió un poco, ojalá me hubiera permitido más”, culminó.

