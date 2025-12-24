Magaly Medina comentó que celebrará la Navidad rodeada de sus familiares, como suele hacerlo cada año. Indicó que su hermana llegó desde Miami y que la reunión se realizará en casa, mientras que su hijo también estará presente durante la celebración.

La conductora recordó que en redes sociales aún circulan comentarios sobre un tutorial navideño que realizó tiempo atrás y que sigue siendo motivo de burlas.

“Es que realmente esa fue una equivocación de mi parte al intentar hacer una receta que no conocía”, señaló para Trome, al explicar que normalmente es ella quien prepara la cena en su hogar.

Medina añadió que, pese a las críticas, toma la situación con humor y destaca el impacto que tuvo el video.

“Mientras se vacilen y me den buenos views, porque ya esa receta va a llegar al millón de views, me encanta”, afirmó sobre la repercusión del contenido en plataformas digitales.