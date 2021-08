Magaly Medina calificó de “irrespetuoso” y “de mal gusto” lo que le dijo Gisela Valcárcel a Edson Dávila, ‘Giselo’, en la última edición de ‘Reinas del Show’, cuando bromeó con él al indicarle que “recuerde siempre quién paga su chequecito”.

Todo ocurrió la noche del último lunes, cuando la popular ‘Urraca’ volvió a criticar a las conductoras de “América Hoy” y comentaba el “show” que están haciendo con el compromiso de Ethel Pozo, pero resaltó el papel que desempeña el bailarín en el programa matutino.

“Quien me gusta y pone la dosis de veneno es ‘Giselo’ (...) Siempre las ubica a estas personas que están en la mañana, no. (…) Claro ellos se bullean (se molestan) y utilizan a él para bullearse, para hacerle bullying a las otras porque eso les funciona”, añadió Magaly Medina.

Y fue en ese contexto que recordó lo ocurrido en “Reinas del Show”: “Lo de Gisela Valcárcel, no sé si estaba guionado, porque me pareció de muy mal gusto su chiste... Por hacerse la graciosa, me pareció bastante despectivo. ‘No te olvides quien firma tu cheque’, tampoco pues”, sostuvo. “¿Así le dice a sus empleados? Gisela no olvida, siempre sintiéndose un ser superior, por arriba de todos los demás”, agregó.

“No hay forma que se diga esto, es en verdad bien irrespetuoso y eso habla y la pinta de cuerpo entero, por más de que ella anda haciendo sus alabanzas a Dios... Como dicen: ‘A Dios rogando y con el mazo dando’, pero mejor cambiemos de tema”, sentenció en tono de burla.

