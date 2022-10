Magaly Medina tuvo como invito al abogado de John Kelvin, Ricardo Franco, con el que protagonizó un tenso enfrentamiento EN VIVO.

“No grite, señor Franco, bájeme el tono de voz. No me gusta que me griten, está agrediendo a mi público”, expresó muy molesta Magaly Medina.

Luego continuó con: “(Viso) está haciendo uso y derecho de la libertad de expresión y opinión garantizada en la carta magna de este país, porque aún no vivimos en Venezuela, ni en Cuba, recuerdo eso. Las mujeres no tenemos que vestir con velo, discrepar no significa gritar”.

Mira aquí el enfrentamiento de Magaly Medina con el abogado de John Kelvin

Richard Swing querella a Magaly Medina y muestra en redes sociales la dirección de su domicilio

A través de sus redes sociales, Richard Swing dio a conocer que le envió una querella por difamación agravada a Magaly Medina. Además, el músico pide tres años de cárcel para la conductora de TV.

“Hoy querellé a la señora Magaly Medina por Difamación Agravada en el 16 Juzgado Penal Unipersonal Sede Central de Lima y defenderé mi honor y dignidad de ser humano hasta la última instancia”, se lee al inicio de su publicación.

Luego continuó con: “estoy exigiendo 3 años de pena privativa de la libertad EFECTIVA por ser reincidente y habitual y el Código Penal lo avala. NADIE ES INTOCABLE y nos veremos las caras en el Juzgado y veremos quien ríe y llora al final”.

Cabe resaltar que, en dicho documento, figura la dirección del domicilio de Magaly Medina, lo cual es cuestionado por los cibernautas.

