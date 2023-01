Tras el anuncio del embarazo de Maite Perroni, los fans de RBD temían que la cantante no estuviera presente en la gira de la banda mexicana. Sin embargo, la también actriz despejó todas las dudas.

“ ¡Qué año me espera! Voy a ser mamá, voy a darle vida al ser más importante de mi vida y además voy a volver a estar con mis hermanos, con toda esa gente que nos ha dado tanto amor ”, expresó Perroni.

“Me estoy preparado para ello, desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa. La verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, es una etapa bellísima. Me siento super afortunada, creo que es un gran 2023″, añadió para la revista People en Español.

Posteriormente, la recordada ‘Lupita’ en Rebelde aseguró que es la última gira de RBD, pues no volverán a subir más al escenario como grupo.

“Poder hacer nuevas historias y volver a contar el cariño tan gigante que se siente y qué mejor que sea a través de la música es el mejor idioma que existe. Nos hace conectarnos en muchos sentidos y pues la intención es disfrutarlo, compartirlo, cerrar un ciclo y poder estar juntos para poder hacer ese cierre que a todos nos faltó en su momento”, concluyó.