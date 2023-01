Majo Parodi, hermana del chico reality Patricio Parodi, respondió a las críticas que ha recibido por vivir en casa de sus padres con su hija.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer aclaró que, por lo pronto, no tenía planes de mudarse, y reveló las razones de su decisión.

“Muchas personas me ponen eso (si vive con sus padres) y no le veo nada de malo del todo. Obviamente me gustaría vivir sola en algún momento, pero pasó lo de Aitana (su bebé) y me quedé aquí”, expresó Parodi.

Asimismo, la hermana del participante de ‘Esto Es Guerra’ señaló que se encontraba cómoda en su actual hogar. “Sí sigo viviendo con mis papás y viviré acá hasta donde crea que pueda, no me gustaría mudarme sola. Sinceramente, cada uno tendrá su opinión, pero no me gustaría mudarme sola y vivir como ‘apretada’ o al estilo al que estoy acostumbrada”, reveló.

Flavia Laos tras no ser invitada al bautizo de la hija de Majo Parodi: “Igual no hubiera ido”

La influener ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego”, desde Cajamarca, donde aclaró que no fue invitada a dicha celebración y que incluso ya no tiene una conversación fluida con las hermanas de su expareja.

“No, no, no, no fui. No, la verdad que no he hablado con ella, pero es entendible porque es algo familiar también”, señaló Flavia Laos al ser consultada por su ausencia en el bautizo de la hija de Majo Parodi.

Asimismo, la también actriz y modelo aclaró que, así la hayan invitado, no habría asistido al evento por respeto a Austin Palao, pese a que en el pasado si asistió a la fiesta de revelación de sexo del bebé. “Igual no hubiera ido por respeto a mi pareja”, aseguró.

