Luego de que Gustavo Salcedo le pidiera disculpas públicas a Maju Mantilla, un reportero de “Amor y Fuego” decidió hacerle unas preguntas a la exreina de belleza.

En declaraciones anteriores, el empresario dijo lo siguiente: “Bueno, evidentemente el amor no se va de un día para otro, vamos a tener una buena relación, es lo que queremos. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se van enfriando”.

Por ello, el comunicador del programa de Willax TV le consultó a la exconductora de televisión lo siguiente: “ Disculpa, no voy a hablar, perdóname ”.

Cabe recordar que el deportista afirmó que la exreina de belleza le fue infiel en dos oportunidades. La primera en el año 2018 con el actor George Slebi y la otra; con su exproductor Christian Rodríguez.

“¿Admites que fuiste infiel? Porque en los audios que salieron donde Gustavo ha afirmado esto e incluso dijo que te mostró las pruebas, para pedirte que dejaras el hogar. ¿Es verdad eso Maju?”, le consultó a Mantilla.

“ Yo ya colgué un comunicado, espero que lo hayan visto la semana pasada, no tengo nada más que decir. Gracias ”, respondió Maju sin dar mayores detalles.

El periodista intentó obtener más información de la separación de Mantilla y Salcedo.

“ Todo eso queda en privado, no voy a hablar del tema, discúlpame. Por favor, yo entiendo tu trabajo, solo disculpa. No quiero hablar más sobre el tema. Nuestras conversaciones no las voy a exponer ”, concluyó Maju evidentemente incómoda.