Makanaky salió al frente tras revelar abiertamente que participó en una agresión sexual grupal en contra de una mujer. El tiktoker afirmó que la entrevista con Jonathan Maicelo fue “armani”, pues sus declaraciones “fueron parte de una broma”.

“ La violación es algo delicado y pido a todas las mujeres del Perú disculpen por todo. De todo corazón, perdónenme, yo no quise ofenderlas. Fue una broma, de todo corazón, espero que me perdonen. Disculpas, mujeres muy lindas... Quiero hablar a los amigos de la prensa que me están haciendo leña, están que inventan cosas que no son. Eso me perjudica a mí ”, expresó.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, el influencer se mostró arrepentido y aseguró que no le ha hecho daño a nadie. Además, decidió limitar los comentarios en su publicación.

“No merezco que esté saliendo todo esto en mi contra, que estén hablando mal de mí. El estado es algo lindo, respeto mucho a todos, todas las mujeres, lindas y hermosas. Disculpas de todo corazón. Todo fue armado en un podcast que hice con Maicelo, todo fue armani, nada fue cierto y espero que me perdonen porque cometí un error, no pensé que fuera a mayores ”, añadió.

