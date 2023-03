La entrevista que le hizo Jonathan Maicelo a Makanaky, causó indignación por hablarse con normalidad sobre una agresión sexual. El boxeador se defendió de las críticas y se pronunció sobre el tiktoker.

“ Sé que la gente está indignada, pero mi versión óbvienla, le hice una entrevista a una persona que en verdad tiene un déficit intelectual bastante alto. Así que más tarde vean la entrevista para que sepan bajo qué contexto vienen las preguntas ”, expresó.

Mediante su cuenta de Instagram, el deportista afirmó que él le hizo una pregunta abierta y no esperó que Makanaky revela el delito cometido.

“ En mi caso fue una pregunta simple y él respondió con otra cosa. Yo no le pregunté a cuántas mujeres violaste, sino sobre su primera experiencia sexual y no me imaginé que fuera de esa forma ”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR