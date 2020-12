Mario Irivarren y Vania Bludau disfrutan de sus vacaciones en Miami, mientras cuentan los días para la llegada del nuevo año.

Como ya es costumbre, la pareja no deja de mostrarse cariñosa en las redes sociales y dedicarse una serie de románticos mensajes.

Esta vez, Mario Irivarren publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece muy sonriente abrazando a Vania Bludau, mientras ella le da un beso en el cachete.

“Es increíble lo bien que la paso con esta churra! @vaniabludau eres luz amor, nunca dejes de brillar y contagiar al mundo de esa energía tan bonita que tienes!”, escribió como leyenda de su publicación que ya tiene más de 86 mil ‘Me gusta’.

Cabe mencionar que sus compañeros del reality como Rosángela Espinoza y Macarena Vélez son los primeros en felicitar a la pareja por su relación.

El regalo que le dio Vania Bludau por Navidad

La flamante pareja no ha dejado de mostrar su amor en las redes sociales y esta vez no fue la excepción, ya que el chico reality mostró el regalo que la modelo le dio por fiestas.

“Quiero mostrarles cuál fue el regalo que me dio mi amorcito y fue uno de los mejores regalos que me han dado y no me lo esperaba y es una cámara fotográfica y es una profesional”, comentó el chico reality en una de sus historias de Instagram.

