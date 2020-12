Tras pasar el último fin de semana junto a su nueva pareja Vania Bludau, Mario Irivarren reapareció en ‘Esto es Guerra’ y contó detalles de su romántica estadía en Panamá.

Al ser consultado en el reality juvenil sobre su viaje a Panamá, Mario Irivarren confirmó que fue para estar junto a la modelo peruana y pedirle formalmente que sea su novia.

“El motivo del viaje era vernos, porque ya desde que se fue de Lima no nos pudimos ver, pero sí esperé la oportunidad de estar en Panamá para pedírselo formalmente. Sí (ya somos novios)”, sostuvo el chico reality.

Mario Irivarren contó detalles de su encuentro con Vania Bludau

Asimismo, Mario Irivarren aseguró que se encuentra “feliz y tranquilo” y que el fin de semana que estuvieron juntos fue de “ensueño”.

“Siempre me pareció guapa toda la vida, y no solo guapa, sino de una personalidad encantadora. Yo me guío mucho de lo que transmite la persona y ella transmite una muy buena energía y una buena vibra, te alegra con solo verla”, contó el ‘combatiente’.

Incluso, el chico reality confesó que ha conversado con Vania Bludau sobre el futuro de su relación y que sí se imagina una vida con ella.

“Yo le he dicho que a mi edad no busco una aventura ni una relación de adolescentes. Yo quiero alguien con quien compartir la vida, alguien que sea tu pareja, tu amiga, tu cómplice, un conjunto de todo. A mi edad ya toca ya”, dijo sonriente Mario Irivarren.

