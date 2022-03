Mario Irivarren reveló para el programa ‘Amor y Fuego’ que tiene tres operaciones en la nariz y que se las hizo antes de entrar al mundo de la televisión.

“Yo tenía una nariz fea, agileña, grande y ancha, yo me la operé cuando era muy joven, 18 años tenía, pero la operaron muy mal. El doctor me limo solo un lado, no el otro. Fue una clínica de Camacho y me hicieron una barbaridad”, contó Mario Irivarren en un primer momento.

“Le reclamé al doctor y me volvió a operar y como entré al quirófano volví salir. Le reclamé y logré que me devolviera mi dinero”, dijo después el exchico reality al hablar de la segunda vez que su nariz pasó por cirugía.

A la tercera operación, el novio de Vania Bludau se sintió satisfecho pero la cirugía fue con otro médico.

“A mi nadie nunca me ha dicho ‘tu nariz es operada’”, dijo Mario Irivarren tras aclarar que su nariz se ve muy natural.

Mario Irivarren también explicó que cree saber los motivos por lo que no fue convocado para la edición 2022 de “EEG”. “Yo creo que se debe a que vengo arrastrando un par de lesiones que han afectado mi rendimiento en el programa, entonces ya se notaba una brecha entre los demás competidores”, reconoció.

LO MÁS VISTO:

VIDEO RECOMENDADO:

Sully Sáenz desmiente vínculo con Joselito Carrera