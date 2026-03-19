La reciente escapada a Argentina de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi generó revuelo en la farándula tras ser captados en situaciones cercanas con varias mujeres durante un fin de semana de fiesta.

Las imágenes fueron difundidas por el programa Magaly TV, La Firme, que además reveló detalles del costo del viaje.

Fiesta en yate por el Delta del Tigre

El reportaje señala que el grupo alquiló un yate de dos pisos para navegar por el Delta del Tigre, en Buenos Aires.

💰 Costo: US$2,000

US$2,000 ⏱️ Duración: 8 horas

8 horas 🛥️ Incluye: tres habitaciones

El servicio no contemplaba comida ni bebidas, por lo que estos gastos fueron adicionales.

Villa privada y fin de semana de lujo

Al día siguiente, los integrantes de reality se trasladaron a San Sebastián, en las afueras de Buenos Aires, donde alquilaron una casa de campo.

💰 Costo estimado: US$1,000

US$1,000 👥 Asistentes: grupo de amigos y ocho invitadas

Este espacio ofrecía privacidad y comodidades para continuar la celebración.

Paquete total habría costado hasta 6 000 dólares

Según fuentes citadas en el reportaje, el grupo habría accedido a una promoción que incluía:

Alquiler del yate

Hospedaje en la villa

Alimentación por tres días

💵 Costo total estimado: 6 000 dólares

Repercusión en la farándula

El viaje ha generado diversas reacciones en redes sociales y programas de espectáculos, debido al comportamiento de los involucrados durante la escapada.

El caso vuelve a colocar a las figuras de realities en el centro de la atención mediática.