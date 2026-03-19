La reciente escapada a Argentina de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi generó revuelo en la farándula tras ser captados en situaciones cercanas con varias mujeres durante un fin de semana de fiesta.
Las imágenes fueron difundidas por el programa Magaly TV, La Firme, que además reveló detalles del costo del viaje.
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Fiesta en yate por el Delta del Tigre
El reportaje señala que el grupo alquiló un yate de dos pisos para navegar por el Delta del Tigre, en Buenos Aires.
- 💰 Costo: US$2,000
- ⏱️ Duración: 8 horas
- 🛥️ Incluye: tres habitaciones
El servicio no contemplaba comida ni bebidas, por lo que estos gastos fueron adicionales.
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Villa privada y fin de semana de lujo
Al día siguiente, los integrantes de reality se trasladaron a San Sebastián, en las afueras de Buenos Aires, donde alquilaron una casa de campo.
- 💰 Costo estimado: US$1,000
- 👥 Asistentes: grupo de amigos y ocho invitadas
Este espacio ofrecía privacidad y comodidades para continuar la celebración.
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Paquete total habría costado hasta 6 000 dólares
Según fuentes citadas en el reportaje, el grupo habría accedido a una promoción que incluía:
- Alquiler del yate
- Hospedaje en la villa
- Alimentación por tres días
💵 Costo total estimado: 6 000 dólares
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Repercusión en la farándula
El viaje ha generado diversas reacciones en redes sociales y programas de espectáculos, debido al comportamiento de los involucrados durante la escapada.
El caso vuelve a colocar a las figuras de realities en el centro de la atención mediática.