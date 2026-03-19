Durante su participación en el programa Esto es guerra, Onelia Molina se refirió públicamente al fin de su relación con Mario Irivarren, luego de la difusión de imágenes que lo mostraban en una situación comprometedora durante un viaje a Argentina, realizado junto a Said Palao y Patricio Parodi.

La modelo señaló que sostuvo una conversación directa con Irivarren para dar por concluido el vínculo sentimental tras lo ocurrido. En ese contexto explicó su decisión y dejó en claro que no habrá ningún tipo de contacto futuro.

“Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca”, expresó la chica reality.

Asimismo, Molina remarcó que prefiere mantener distancia total y evitar cualquier tipo de interacción con el chico reality. Incluso, afirmó que le pidió que se alejara de su vida personal.

“Actualmente, yo no lo quiero cerca. No quiero saber de él y como le dije: ‘aléjate si tú sientes algo de aprecio, de cariño o lo que sea que puedas sentir por mí’. Ahora, lo que me dijo ya queda en duda. Pero le dije que sí siente, por lo menos pena, no lo quiero cerca. No quiero palabras, no quiero imágenes, no quiero llamadas”, manifestó.