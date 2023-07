Marisol echó a su hijo de su casa tras enterarse que embarazó a su novia: “No lo voy a apoyar, tiene que aprender”

En una entrevista para el canal de Youtube ‘La Linares’, Marisol habló sobre el altercado con su hijo cuando le reveló que se convertiría en abuela.

La cantante tomó esta noticia con sorpresa, pues tenía planes de que su primogénito continuara sus estudios de maestría en el extranjero.

“ Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora ”, manifestó.

Asimismo, la ‘Faraona de la Cumbia’ dijo que, aunque su hijo sigue trabajando con ella como ingeniero de sonido, tomó la decisión de pedirle que se fuera de su casa para que aprenda a ser responsable.

“ Le dije que termine la maestría, por qué no se esperó un año. Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar. Le dije: ‘coge lo que tengas que coger y te vas de mi casa. Mi mamá se moría, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender ”, añadió Marisol.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)