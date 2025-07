Marisol asegura estar arrepentida de haberle dado su amistad a Christian Cueva y también confesó que no tiene nada en contra de Pamela López, pero considera que sí debe aceptar su nueva relación.

“ A veces en la vida uno se equivoca y yo admito que me equivoqué en considerar amigo a una persona que no lo merecía, pero son cosas que ya pasaron ”, confesó en el podcast “Café con la Chévez”.

“ Y o sí sé ser amiga, lo que yo sé de una persona me lo llevo a la tumba, así me pelee con esa persona. Es por eso que yo dejé que me atacaran, que me dijeran muchas cosas, me insultaran los haters, yo sí sé ser amiga. Preferí quedarme callada y no es que el que calla otorga. Uno calla por su tranquilidad“, agregó.

Sobre la aún esposa de Cueva, manifestó lo siguiente: “Yo no tengo nada contra nadie. Lo que yo sí empodero a las mujeres, porque no le pueden seguir mendigando a alguien algo que no quiere darle. Entonces hay que trabajar, hay que decirles a nuestros hijos, bueno, hasta aquí es vivir un mundo diferente, hoy nos toca vivir otra realidad, y enseñarles a nuestros hijos que no siempre van a tener todo en la vida, que no siempre van a estudiar en buenos colegios, que tienen que aprender a que no siempre va a haber, que también tienen que estudiar en otros colegios bajo las posibilidades de su mamá, con tal que no les falte la educación, no les falte un techo y no les falte la alimentación, que es lo más importante”.