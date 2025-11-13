Mateo Garrido Lecca dio a conocer una emotiva noticia a través de sus redes sociales: será padre por primera vez.
Con su característico sentido del humor, el también conductor de televisión compartió un video en el que aparece caminando junto a su esposa, Verónica Álvarez.
“Abril 2026. Te esperamos”, se lee en la descripción de la publicación en Instagram.
Mateo y Verónica mantienen una relación desde hace cinco años. Aunque al inicio prefirieron la discreción, con el tiempo empezaron a compartir fotos juntos, mostrando cómo su amor se fortalecía cada vez más.
En 2023, durante un viaje a Estados Unidos, Mateo sorprendió a Verónica con una romántica propuesta de matrimonio en la ciudad de Nueva York.
Al año siguiente, la pareja selló su amor con una boda rodeada de familiares y amigos, entre ellos Ricardo Mendoza, Jorge Luna, Cathy Sáenz, Gachi Rivero y Guillermo Castañeda, quienes no dudaron en acompañarlos en la celebración.
