Alejandra Baigorria se refirió a la denuncia que le interpuso Christian Domínguez a Melanie Martínez, por presunta violencia psicológica contra la menor.

“ Me parece jalado de los pelos, no entiendo, me imagino que Christian lo que está pidiendo es que la niña viva con él, pero si no la llama... Está haciendo esta denuncia para quitarle la patria potestad a la mamá, porque una denuncia de violencia es para eso, cuando la mamá la ha criado toda la vida... ”, declaró la rubia para “América Hoy”.

Asimismo, la empresaria sostuvo que la adolescente tiene 16 años y es capaz de tomar sus propias decisiones, por lo que no considera que su madre la haya manipulado.

“ Estuve conversando mucho con las dos, la madurez que tiene esa niña... sabe lo que quiere, quiere ser abogada, está trabajando para pagar sus estudios, quiere salir del país, estudiar, tiene muy claro todo como para que sea manipulable y a Melanie la vi como un pan de Dios, más bien la vi con menos carácter que a la misma hija ”, agregó.

Baigorria considera que Martínez no quiere perjudicar al cumbiambero, aunque le advirtió lo siguiente: “ Si él sigue picando y picando hay cositas que ella puede decir y no le van a gustar. Creo que Christian debe velar por el bienestar de su hija y ella ha vivido toda la vida con su mamá y tiene 16 años y está ahí bien”.

“ Sí estoy muy del lado de Melanie y su hija... Si no le hablas a tu hija dos o tres meses... No entiendo que ahora la demande de la nada... La acción que ha hecho Christian no me parece la correcta ni para su hija ni para la madre de su hija... Creo que ha sido un problema que se ha podido solucionar en cuatro paredes, es lo mejor para los niños, ahora si ha sido manipulada o no, no me consta”, concluyó la popular “Gringa de Gamarra”.