Christian Domínguez fue consultado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” sobre la demanda que le interpuso a su expareja Melany Martínez.

“ Demandaste a Melany por violencia psicológica ”, le preguntó directamente la periodista. Tras ello, el cumbiambero evidenció su incomodidad y dijo: “ Ya saben que yo de ese tema no hablo ”.

No obstante, la comunicadora insistió y volvió a consultarle sobre dicho tema: “ ¿Por qué no conversar y hablar por teléfono? ”, a lo que Domínguez respondió: “ Disculpen, bendiciones, yo no hablo de ese tema ”.

De acuerdo con información del programa de Magaly Medina, el líder de la Gran Orquesta Internacional acusa a Martínez de un presunto daño psicológico en agravio de la hija que tienen en común.

En el documento difundido por el espacio de la “Urraca” indica que el también presentador de televisión señala que la madre de su hija habría influido en la menor, lo que había afectado en la relación que mantiene con él.

Por su lado, Melany Martínez decidió pronunciarse respecto a la demanda: “ No entiendo nada y la audiencia es mañana, no tengo tiempo y tampoco tengo plata. Yo no tengo nada que ocultar ”.

“ Acá habla sobre si es violencia psicológica, como si yo estuviera manipulándola para que esté en contra de su papá ”, agregó para el programa de Medina.

Como se recuerda, la hija del cumbiambero reveló en sus redes sociales que se mantiene distanciada de su padre y que no se comunica con él hace aproximadamente cuatro meses.