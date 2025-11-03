Durante una entrevista en “Magaly TV: La Firme”, Sheyla Rojas respondió si tiene en mente regresar pronto a la televisión peruana.

La exchica reality dijo que ha tenido propuestas, no obstante, su pareja, Sir Winston, le dijo el salario que le ofrecen es muy poco.

“ La verdad es que sí he tenido propuestas, pero Luis me dice: ‘Gorda, eso es lo que gastas en tu shampoo’ y la verdad, yo tengo mi vida hecha allá y cero que lo extraño ”, sostuvo.

“¿O sea, a Luis le asombra lo que se paga acá?“, preguntó Medina.

A lo que Rojas agregó: “ Sí, es mi mánager. Mi vida está allá, no extraño, cero la televisión. No me pican los pies. Me han dicho: ‘Te pagamos tanto’, pero para mi novio, eso gasto en shampoo. No pasa por mi cabeza. No ha habido una propuesta interesante ”.

Además, Sheyla descarta realizar un reality sobre su vida en México, pues su pareja es una persona muy reservada con su vida privada.

“Luis sí como que a veces le gusta la exposición, pero tampoco tanto. Nuestro día a día es muy tranquilo”, manifestó.