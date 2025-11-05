El programa “Magaly TV: La Firme” dio detalles de la denuncia que le entabló Christian Domínguez, a su expareja Melany Martínez. Asimismo, el programa de Magaly Medina reveló que este miércoles 5 de noviembre tienen una citación pendiente por dicho caso.

Según el documento que difundió el programa de la “Urraca”, el cantante estaría culpando a la madre de su hija mayor, por presunto daño psicológico en agravio de la adolescente.

Como se recuerda, la hija del cumbiambero reveló en sus redes sociales que se mantiene distanciada de su padre y que no se comunica con él hace aproximadamente cuatro meses.

“No entiendo nada y la audiencia es mañana, no tengo tiempo y tampoco tengo plata. Yo no tengo nada que ocultar. Acá habla sobre si es violencia psicológica, como si yo estuviera manipulándola para que esté en contra de su papá ”, expresó la expareja del artista para el programa Medina.

Martínez indicó que su hija “está indignada” por la demanda que ha entablado Domínguez.

“ Ella vio el documento y obviamente también está indignada. Me dice: ‘¿Qué es esto?, ¿por qué?, ¿contra mí?’ Por favor, me dice: ‘¿Qué está pasando?’. Mañana tengo que ir por ella, porque se supone que es la agredida, la que le estoy maltratando. Yo siempre estoy dispuesta a conversar con él, se le ha dado todas las facilidades del mundo “, añadió.

Además, Melany afirma que en el pasado quiso demandar a Christian pero no lo hizo para evitar polémicas. También aclaró que no tiene la culpa que su hija haya arremetido en contra de su padre en redes sociales.

“ Esto es un abuso, qué manera tan baja de actuar contra la mamá de su hija. Yo lo único que quiero es defender a mi hija y acusarme a mí de algo así, el que está ejerciendo violencia creo que es él. Todos estos años con el silencio, con la ley del hielo que le entabla a mi hija desde hace meses ”, concluyó.