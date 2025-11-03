Micheille Soifer aclaró que no le afectan las críticas de Leslie Shaw y consideró que le da “vergüenza” ver a la rubia en su videoclip “La Angurrienta”.

“ Le pueden dar una beca para un taller de actuación (por su participación en su video), porque está dando vergüenza. Además, si Leslie pone a Nébula (drag queen) para que mi imite, lo hace con segunda. Sin embargo, eso no me molesta porque lo hace una gran artista ”, expresó la conductora de televisión.

En “Arriba mi gente”, Soifer comentó que luego de varios años en la música, Shaw por fin “encontró su nicho”.

“ Ha hecho varios géneros musicales, pero ahora parece que ya encontró lo suyo en la cumbia, ya encontró su nicho ”, añadió.

Además, Micheille dice que solo quiere concentrarse en su reciente tema con Chechito y afirma que nunca pensaron en Leslie para realizar este tema.

“No vamos a estar peleando con ella. Esa canción la hicimos porque hoy en día las mujeres mayores prefieren a los chicos más jovencitos. Nos pareció una canción muy graciosa, divertida, bailable, para que la gente se lo goce y porque siempre dicen que gallina vieja da buen caldo”, refirió.

Leslie Shaw arremete contra Micheille Soifer: “A la gente mala le va mal”

Leslie Shaw decidió pronunciarse sobre la cancelación del programa “Ponte en la Cola”, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón. Asimismo, la rubia criticó el video de la exchica reality y “Chechito”.

“Yo calladita hago mi musiquita, feliz y me va bien. A la gente mala le va mal. ¿Si me parece que fue un fracaso más en su carrera? No lo sé, yo hago mi música y soy feliz”, manifestó la cantante.

Shaw le aconsejó a Soifer que invierta más dinero en sus videos, pues considera que su reciente clip con “Chechito” está “horrible”.

“Que ahorre un poquito más y me contrate para dirigirle sus videos porque le salen mal. Está bien feo, está horrible todo el videoclip”, agregó.

Por otro lado, Leslie afirma que la distancia no perjudica su relación sentimental con “El Prefe”.

“A mí me encanta porque nos reencontramos en lugares diferentes, hace poco fue en Japón, diez días de amor y mucha pasión. Así llevamos casi cuatro años y estamos muy felices”, sostuvo.