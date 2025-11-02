Leslie Shaw decidió pronunciarse sobre la cancelación del programa “Ponte en la Cola”, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón. Asimismo, la rubia criticó el video de la exchica reality y “Chechito”.
“Yo calladita hago mi musiquita, feliz y me va bien. A la gente mala le va mal. ¿Si me parece que fue un fracaso más en su carrera? No lo sé, yo hago mi música y soy feliz”, manifestó la cantante.
Shaw le aconsejó a Soifer que invierta más dinero en sus videos, pues considera que su reciente clip con “Chechito” está “horrible”.
“Que ahorre un poquito más y me contrate para dirigirle sus videos porque le salen mal. Está bien feo, está horrible todo el videoclip”, agregó.
Por otro lado, Leslie afirma que la distancia no perjudica su relación sentimental con “El Prefe”.
“A mí me encanta porque nos reencontramos en lugares diferentes, hace poco fue en Japón, diez días de amor y mucha pasión. Así llevamos casi cuatro años y estamos muy felices”, sostuvo.
