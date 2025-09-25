Leslie Shaw arremetió contra Micheille Soifer en una entrevista con el programa “Magaly TV: La Firme”. La cantante minimizó la carrera de la ahora conductora de televisión.

“ No entiendo qué quiere hacer esa chica con su vida, creo que ya uno con 35 años debería tener claro qué quiere, ¿no?, ¿quiere ser cantante?, ¿quiere ser Leslie Shaw?, ¿quiere ser conductora? Parece que quiere intentar (ser como yo), le deseo suerte, pero no creo que lo logre. (¿Qué necesita para ser como tú?) Talento ”, manifestó entre risas.

La rubia tuve fuertes críticas hacia la presentadora de “Ponte en la cola” luego del estreno de su canción “Rubia con tu plata”. Shaw afirmó que no hay ninguna comparación entre ambas, porque ella ha colaborado con artistas de talla internacional como Thalía.

“ Creo que no es la forma lo que hizo, me parece que se ha quedado encasillada en ‘EEG’, yo no soy participante de un reality. Pero insultarme y esas cosas, me parece súper bajo, totalmente innecesario. Ya quisiera ella que Thalía sepa que existe ”, agregó.

Asimismo, Leslie considera que Micheille la envidia: “ Se le nota la piconería. ¿Qué canción exitosa ella ha tenido?, ni una. O sea, me parece malazo desmerecer tantos años de mi trabajo porque simplemente no tiene con quién pelear, que se busque otra “.

Además, la artista dejó entrever que quizás estrene en un futuro un tema como respuesta a la canción de la exchica reality.

“ ¿Por qué meterse conmigo? Hay niveles mamita, relájate, ubícate. Nadie la invitó. El chongo era con Marisol, no era con ella. Yo me río, pero llega un momento donde dices: ‘Qué igualada’. Ubíquense un poquito. Pobrecita, lo que le espera, vamos a dedicarle algo más adelante, ahorita no tengo tiempo ”, finalizó.