Julián Zucchi se pronunció tras el enfrentamiento que protagonizaron Natalia Otero y Yiddá Eslava. Como se recuerda, la popular “Payasita” denunció mediante sus redes sociales que su amigo solo puede ver a sus hijos dos horas a la semana, ya que fue denunciado hasta en 11 oportunidades por la actriz.

“ Es un asunto muy delicado y, como te dije ayer, prefiero no entrar en eso ”, indicó el argentino para “América Hoy”.

“ Obviamente lo que se ha dicho no es así, pero yo no voy a desmentir ni aclarar en medios algo tan complejo. Es una lástima que se hable sin la información correcta, porque eso solo genera más confusión y dolor ”, añadió.

Posteriormente, Zucchi señaló que sus procesos están en el Poder Judicial, donde viene luchando para ver a sus pequeños con más frecuencia: “Todo eso está en manos de la justicia, que es donde corresponde, y es por lo que estoy luchando”.

Yiddá Eslava descarta producir otra película con Julián Zucchi: “Tengo varios proyectos pendientes personales”

Yiddá Eslava atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras el lanzamiento del tráiler de su próxima película “La Habitación Negra”.

En una entrevista, la actriz confesó que no tiene interés en volver a producir una cinta junto a su expareja Julián Zucchi.

“Por el momento no va a suceder, soy bastante sincera. Tengo varios proyectos pendientes personales, por eso te diría que no incluyo, en este momento ni en un par de años, trabajar con él, ¿no? Pero le deseo lo mejor siempre", declaró para “Un día en el Mall”

Cabe recordar que Yiddá y Julián produjeron tres películas bajo el sello de Wallaz Producciones, entre ellas la saga “Sí, mi amor”, que retrata parte de sus vivencias durante su relación de 10 años.

La actriz también aseguró que se encuentra en paz tras los escándalos mediáticos que protagonizó con Zucchi. “Ahora las cosas son distintas, ¿no? Buscar un mediador a través del Poder Judicial fue la decisión más inteligente", explicó.