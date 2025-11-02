Maju Mantilla vive uno de los momentos más complicados de su vida luego del fallecimiento de su madre. A través de sus redes sociales, la exconductora escribió un emotivo mensaje para su progenitora.

“Con profunda tristeza nuestra mamita partió este lunes cerca de las 7 p.m. Ha sido muy doloroso, no hay nada que pueda explicar lo que sentimos en estos momentos”, inició su extensa publicación.

La exconductora de televisión reveló el motivo del deceso de su madre: “ El 2020 fue diagnosticada con cáncer y venía recibiendo tratamientos para detener el avance de la enfermedad. Cada día, cada mes era una prueba de esas que te parten el corazón en pedacitos y necesitas tiempo para asimilarlo, era como mirar al cielo y preguntarnos, ¿Por qué? “.

Asimismo, Mantilla manifestó el dolor que le ha dejado la muerte de su mamá: “Buscando esas señales, esas respuestas que nunca te convencen. Ha sufrido mucho y no, para nadie es justo. Verla disfrutar de sus nietos ha sido la bendición más grande. Mi mami acababa de cumplir 75 años”.

Antes de terminar su mensaje, Maju afirma que no será fácil seguir tras la muerte de su madre Elvia García Linares.

“ Mamá, solo te mereces amor, flores, alegría, oraciones, cánticos y los más bellos recuerdos en casa, la alegría de tus nietos, reuniones familiares en tu nombre. Tu ausencia pesa en el alma, cómo será el silencio de tu voz, nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria. Te amamos ”, finalizó.

Conductora comparte emotivo mensaje en sus redes luego del fallecimiento de su madre. (Instagram: @majumantilla)