Ana Siucho vuelve a estar en el ojo público tras compartir una publicación junto a Elías Brito. Esto luego de que su expareja Edison Flores, este fuera visto acompañado de una joven y algunos amigos, quienes luego llegaron a su departamento.

La doctora sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a Elías Brito. En la imagen, ambos se muestran sonrientes y relajados, generando diversas reacciones.

“ Feliz día amigo lindo. Sigue brillando por todo lo alto. Te quiero ”, fue el mensaje que escribió Siucho al lado de la publicación.

¿Qué motivó la decisión drástica de Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

El futbolista peruano Edison Flores confirmó a través de un comunicado en Instagram que está separado de Ana Siucho, madre de sus dos hijas, desde hace varios meses.

Como se sabe, el miembro de selección peruana aseguró que ambos continúan trabajando juntos en la crianza de sus hijas y pidió respeto por la privacidad familiar, anunciando que no hará más comentarios al respecto.

No obstante, tras unas horas de hacer el anuncio, el futbolista conocido cariñosamente como “Orejitas” Flores desactivó temporalmente su cuenta de la red social de Instagram.

Las cuentas de ambos en las redes sociales se habían inundado de comentarios.

Cabe precisar que la separación se dio poco después de que Ana Siucho fuera vista en una fotografía con el empresario Elías Brito, quien aclaró que mantiene una amistad con ella y negó interpretaciones erróneas.

Mensaje de Ana Siucho

Por su parte, Ana Siucho, aun esposa del futbolista, dejó un emotivo mensaje en su Instagram refiriéndose a sus dos hijas.

“Prometí cuidarlas por el resto de mi vida ¡Y así será!”, escribió Ana Siucho”, escribió en sus stories de Instagram junto a una imagen en la que se ven las manos de sus pequeñas.

La relación entre Edison Flores y Ana Siucho comenzó durante la primera etapa del futbolista en Universitario de Deportes y terminó tras varios años juntos.