Mauricio Diez Canseco expresó su emoción tras reunirse con sus hijos en un almuerzo familiar previo a la Navidad, encuentro que describió como un espacio marcado por el afecto y la cercanía.

El empresario señaló que este tipo de momentos refuerzan su convicción de que el amor y la alegría son el eje central de estas celebraciones.

“Soy un papá engreídor y siempre quiero que mis ‘cachorros’ sean felices, nobles y haya mucha armonía entre nosotros. Por eso, he tenido un almuerzo inolvidable donde he podido compartir con ellos y me hacen feliz al verlos, es el gran mensaje que me trae esta Navidad”, manifestó el conocido ‘Brad Pizza’.

El encuentro reunió a Rodrigo, Camila, Mauricio, Franco, Franchesco, Valentina y Doménico Diez Canseco en un almuerzo realizado en San Isidro, donde compartieron consejos, risas y anécdotas.

El empresario explicó que suele organizar estas reuniones antes de Navidad, ya que sus hijos pasan la fecha central con sus madres. “Mis hijos siempre pasan la Navidad con sus madres, es una fecha especial para ellos y la disfrutan. Por ello, nos reunimos días antes para seguir unidos y verlos felices compartiendo”, agregó.

Finalmente, Diez Canseco adelantó que este año celebrará la Navidad en Argentina junto a la familia de su pareja, Aixa Sosa.

“Este año me toca ir a Argentina y disfrutar el calor de hogar de la familia de Aixa, y estoy seguro que viviremos días maravillosos. Luego, regresamos a Lima para seguir trabajando en muchos proyectos que tenemos pendientes para desarrollar en el 2026” , señaló.