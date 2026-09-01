Max Castro celebrará sus 38 años de trayectoria musical con un concierto de formato 360° en Lima. El espectáculo, denominado Max Castro y la Banda 360°, se realizará el sábado 31 de octubre de 2026, desde las 4:00 p. m., en el Coliseo Dibós de San Borja.

La producción anuncia más de 25 músicos en escena y el regreso de uno de los proyectos más reconocidos del artista: Max Castro y La Gran Banda, propuesta que comenzó a desarrollar en 2012 con arreglos de mayor formato para su repertorio andino.

Max Castro retoma La Gran Banda después de 14 años

El concierto marcará el relanzamiento de Max Castro y La Gran Banda, proyecto que incorporó ensambles de metales y músicos vinculados a la formación de conservatorio dentro del repertorio del cantante ayacuchano.

Dentro de esta etapa se encuentran canciones como Desdicha de amor, Tú me pides que te olvide y Duele amar, temas que forman parte de su repertorio más difundido. Apple Music también registra varias de estas canciones dentro de Max Castro y la Gran Banda.

“Presentar nuestra música andina en un formato 360 grados es un gran desafío técnico para toda la producción y los músicos”, señaló Castro sobre el espectáculo.

Mac Salvador, Alborada y otros artistas invitados

Según la información difundida por la producción, el concierto contará con la participación de Mac Salvador, Alborada y Nayda Gutiérrez, además de otros invitados que serán anunciados posteriormente.

Castro adelantó que la presentación realizará un recorrido por distintas etapas de su carrera y combinará sus canciones más conocidas con nuevas versiones preparadas para el formato 360°.

La ticketera oficial señala que el escenario ha sido concebido para ofrecer visibilidad desde distintos sectores del Coliseo Dibós.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Max Castro?

Max Castro y la Banda 360° se realizará el sábado 31 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m.

El escenario será el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en la avenida Angamos Este 2681, San Borja. La fecha y hora aparecen confirmadas tanto por Ticketmaster como por plataformas de conciertos.

Entradas para Max Castro y La Banda 360°

Las entradas se comercializan mediante Ticketmaster.

Desde este 1 de septiembre se encuentra vigente la segunda etapa de preventa, programada hasta el 16 de septiembre o hasta agotar stock. Los precios publicados son:

Platinum con asiento numerado: S/189 en Preventa 2.

S/189 en Preventa 2. Tribuna Baja: S/119.

S/119. Tribuna Alta: S/79.

S/79. Tarifa Cultural: S/49 desde la etapa regular.

S/49 desde la etapa regular. Precio regular Platinum: S/199.

S/199. Precio regular Tribuna Baja: S/129.

S/129. Precio regular Tribuna Alta: S/99.

Los precios incluyen la comisión de la ticketera. Ticketmaster indica además que los niños ingresan y pagan entrada desde los cinco años y deben estar acompañados por un adulto responsable.

De Ayacucho a los grandes escenarios

Max Castro nació el 3 de agosto de 1978 en Tambo, provincia de La Mar, Ayacucho. En 1990 grabó su primera producción, Busco a Huamanga, cuando tenía 12 años.

Su carrera se consolidó dentro de una generación de intérpretes que acercó la música andina a nuevos públicos mediante fusiones, formatos orquestales y espectáculos de gran escala.

En 2023 celebró 35 años de trayectoria con un concierto en el Estadio Nacional que reunió a artistas como Amanda Portales, Diosdado Gaitán Castro, Mac Salvador, Antología y Dilbert Aguilar.

Ahora, tres años después, el artista volverá a celebrar su recorrido musical con una propuesta escénica diseñada alrededor de La Gran Banda.

Un repertorio construido durante casi cuatro décadas

Entre sus producciones figuran Busco a Huamanga, Duele amar, Para ti, La musa y Buscando un sueño.

Canciones como Tú me pides que te olvide, Duele amar, Desdicha de amor y Tu amor no vale nada se mantienen entre las más reconocidas de su repertorio.

El concierto del 31 de octubre buscará recorrer precisamente esas distintas etapas y volver a presentar en Lima la combinación entre música andina y un ensamble de gran formato.