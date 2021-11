Mayra Couto sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al revelar que ya vive con su pareja, de quien no ha dado mayores detalles ni se conoce su identidad, y que se casará con él apenas unos meses después de oficializar su romance.

La actriz compartió un extenso mensaje en el que dio a conocer la noticia, pero lo que más asombro provocó es que -según indicó en su post- será ella quien le pida matrimonio a su futuro esposo y que todos los lunes dará detalles de su matrimonio.

“Me voy a casar. Él tiene un año más que yo, pero no se trata de él. Se trata de nuestro proyecto de vida juntos. Queremos lograr tantas cosas! Ojalá nos alcance la vida para mirarnos a los ojos y besarnos en las nubes”, indicó inicialmente.

“Desde hoy, todos los lunes a las 8 a.m., compartiré un artículo sobre mi boda, acompáñame a preparar la pedida de ‘mano’. Yo seré la que pida. Ojalá me acepte porque sería un poco palta. Mentira! Él ya sabe!”, agregó.

“Lo siento, a él no le gustan las sorpresas y tiene argumentos válidos; además tenía que prevenir una ruptura de corazón a estas alturas en que ya vivimos juntos. Gracias por estar aquí y etiqueten a sus amores, que empieza: #BODAdeunaFEMINISTA”, finalizó.

Enamorada

Recordemos que fue en agosto pasado que Mayra Couto compartió la primera fotografía al lado de su pareja. En la imagen, la actriz aparecía montada en una bicicleta, al lado de quien sería su nuevo amor, a quien le cubrió el rostro y le dedicó un romántico mensaje.

“No le gustan las fotos, pero en esta casi no se le ve la carita. Mor, no veo las horas de abrazarte y besarte. Pronto voy a estar en casa contigo y mi Julieta. No tienes ni media idea de lo mucho que los extraño”, escribió Mayra Couto.

“Te pienso cada día más. La aventura que nos espera se veía tan lejana y hoy está tocando nuestros pies. Ya estoy lista, mor. Vamos! De tu mano, hasta el fin del mundo. Confío, disfruto y celebro tu existencia. ¡Todo se trata de divertirnos y somos los mejores haciéndolo! ¡Vamo a portarnos mal!”, añadió la actriz.

