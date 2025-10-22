El programa “Magaly TV: La Firme” compartió un avance de su programa de este martes en donde Melissa Klug afirma que terminó su relación con Jesús Barco.

Las declaraciones de la empresaria se dan luego de las imágenes del futbolista en Huánuco con otras mujeres, difundidas también por el programa de Magaly Medina.

En dicho avance, la popular “Blanca de Chucuito” confirmó que su relación con Barco finalizó.

“ Como te dije, estamos separados ”, se lee en la conversación que tuvo Melissa con uno de los reporteros de la “Urraca”.

Cabe recordar que, en una anterior declaración para el programa Medina, Klug ya había reconocido que su relación con Jesús Barco atravesaba por un mal momento.

“Ayer te dije que fue un error. Estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero el camino se pueda resolver, si no, ni modo ”, fue lo que la empresaria declaró.

Empresaria confirma que su relación con Jesús Barco atraviesa una crisis. (Foto: Magaly TV: La Firme)