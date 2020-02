Jefferson Farfán dio una entrevista exclusiva al programa ‘En boca de todos’ y habló por primera vez sobre la relación que mantiene con sus menores hijos producto de su exrelación con Melissa Klug, quienes estuvieron ausentes en el avant premiere de su película “La Foquita: el 10 de la calle”.

"Un momento especial, súper feliz, fue cuando nacieron mis hijos... Yo hablo con ellos, trabajo fuera muchísimos años y es muy complicado por el tema del tiempo, pero trato en lo que puedo estar con ellos”, dijo el futbolista peruano al ser consultado por sus tres hijos.

Jefferson Farfán habla sobre el tiempo que pasa con sus menores hijos. (Video: América TV)

Asimismo, Jefferson Farfán decidió no entrar en detalles sobre su vida sentimental, pero dejó en claro que actualmente se encuentra enamorado y feliz.

“Yo no estoy todavía casado, pero estoy muy feliz. Sí (estoy enamorado). No voy a hablar, de ese tema no hablo, solo te puedo decir que estoy muy feliz”, manifestó la ‘Foquita’ durante el ‘Ping pong’ de preguntas al que lo sometió la conductora Maju Mantilla.

