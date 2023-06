Melissa Klug brindó una entrevista para ‘Estás en Todas’, donde habló sobre los problemas legales con Jefferson Farfán, su relación con sus hijos y también del padre de su futuro bebé, Jesús Barco.

Durante la conversación, ‘Choca’ Mandros le preguntó sobre Yahaira Plasencia, quien fue la pareja de Jefferson Farfán, el padre de sus dos últimos hijos. Cabe recordar que, hace más de cinco años la empresaria y el futbolista estuvieron enfrentados.

“He visto que la prensa las ha enfrentado. ¿Alguna vez la has visto personalmente?”, preguntó ‘Choca’ a la ‘Blanca de Chucuito’, quien también recordó el día en que fue parte de ‘El gran show’ y tuvo que bailar una canción de la ‘Patrona’.

“ No la conozco, nunca la he visto, no sé. Si es que la veo en la calle, no creo que la vea en la calle porque no frecuentamos los mismos lugares ”, expresó Klug.

Estás en Todas: Entrevista Melissa Klug

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)