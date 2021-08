La empresaria Melissa Klug arremetió contra la cantante salsera Yahaira Plasencia luego de que haya afirmado, en una entrevista con la conductora de televisión Milagros Leiva, que dos personas le hicieron mucho daño cuando tenía una relación con el delantero de Alianza Lima Jefferson Farfán.

“Sí (me hicieron daño), nunca los he nombrado, nunca he intentado hacer algo en contra de, dejo que todo pase, que las cosas se pongan en su lugar de a poco y que hay un Dios que hace justicia tarde o temprano”, fueron las palabras de la exchica reality.

Ante esto, la popularmente conocida como la ‘blanca de Chucuito’ respondió en una conversación, que fue mostrada en ‘Magaly TV: La Firme’, sobre la presunta indirecta.

“Ella no es cara de palo, ella es cara de concreto, te juro... Increíble. Quién hizo el daño a quién”, escribió Melissa Klug a la producción del programa conducido por Magaly Medina.

“Cara de concreto, encima dice error, eso se llama pendej*** y lo que le pasó tiene un nombre: KARMA, consecuencia de sus malos actos, simple y fin”, añadió.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia afirmó que no guarda rencor a las dos personas, que nunca mencionó sus nombres, y que si cometió un error cuando estaba con Jefferson Farfán, lo conversó con él.

“No, les guardo rencor. Si cometí un error en algún momento, lo conversé con él, y suficiente con que nuestras familias sepan cómo fueron las cosas realmente, y no le eché la culpa a nadie. Si las cosas pasaron como tenían que pasar, así pasó y de alguna u otra manera me hicieron más fuerte”, había indicado la salsera.

VIDEO RECOMENDADO