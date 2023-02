Melissa Loza cumplió años días atrás y lo celebró rodeada de sus seres queridos en una celebración sencillo. No obstante, varios que la influencer cumplía 44 años de edad, pero esta información no sería correcta y ella salió a desmentirlo.

Cabe recordar que, anteriormente Melissa salió al frente a aclarar meses atrás que aún tenía 39 años, ahora la situación volvió a repetirse, por lo que no dudó en mostrar su DNI frente a las cámaras de televisión para aclarar el tema de su edad.

“Acá está y para que hagan un close up este es mi DNI de 1983, por favor. Acá está ¿La gente no se qué le pasa? De repente, un admirador o admiradora que quiere alterar ahí algo que no es, pero acá está la verdad ”, expresó a América Espectáculos.

En dicha entrevista, la chica reality confirmó que conoció a la pareja sentimental de su hija mayor Flavia y reveló que lo considera una gran persona por los buenos modales que tiene y las actitudes que muestra. “ Un chico A1 ″, manifestó la influencer evidenciando su felicidad por su joven hija.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO