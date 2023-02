Melissa Paredes decidió salir al frente para responder las críticas de Magaly Medina, quien dijo que varios socios del Club Árabe se quejaron de la vestimenta de la exesposa de Rodrigo Cuba en el establecimiento.

Según Medina, algunas señoras del club, a las que tildó de “conservadoras”, acusaron a Paredes de “bataclana” por usar un hilo dental negro en el lugar.

“Causó bastante comentario porque ella llegó con un pareo color naranja, luego se lo quitó y estaba en hilo dental (…) las señoras conservadoras del club me contaron que estaban ‘cuchicheando’ que cómo es posible que la hayan dejado entrar al club”, reveló la periodista de espectáculos en la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’.

Por ese motivo, la conductora de ‘Préndete’ arremetió contra la ‘Urraca’, a quien llamó “acomplejada” y sugirió que depende de su esposo, Alfredo Zambrano, para mantenerse en su posición.

“ No entiendo por qué agredir, eso me parece clasista, racista y de verdad me parece repugnante la forma en la que ayer tocó ese tema para qué (...) ¿Ya empezaste la campaña nuevamente? ¿Ya te están auspiciando otra vez? Porque de otra no entiendo, ¿con qué motivo sacarme a mí? ”, manifestó Paredes.

“ En ningún momento vi a ninguna como mujer como tú dices… la única que es acomplejada, eres tú, eres la única que tienes que estar cuidando a su marido sino voltea a ver a otras mujeres. Las mujeres que van a ese club son divinas, regias y seguras de sí misma, así que ubícate ”, concluyó.

