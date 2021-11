La conductora de televisión Melissa Paredes rechazó, mediante un comunicado difundido en ‘Amor y Fuego’, la propuesta de tenencia compartida de su hija que le hizo su aún esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

“Por el presente comunicado pongo en conocimiento que con fecha 27 de octubre de 2021, recibimos mis abogados y yo una propuesta de convenio del Sr. Rodrigo Cuba, por la cual, nos solicitaba vivir con nuestra hija de lunes a jueves y yo (su madre) de jueves en la noche hasta el domingo a las 6:00 pm”, inició el pronunciamiento escribo.

La también influencer, quien fue protagonista de un ‘ampay’ con un bailarín’, fue clara en afirmar que no aceptará lo propuesto por el jugador de la Universidad César Vallejo.

“Frente al pedido antes descrito debo indicar que su pretensión es ejercer la tenencia de nuestra hija de 04 años, lo cual no aceptaré. No existe razón jurídica ni moral para que me arrebaten a mi niña, ella es muy unida a mi, duerme conmigo todas las noches y sería inhumano que la castiguen de esa manera”, indicó.

Melissa Paredes apeló a la compresión porque una madre siempre quiere proteger a su hija, en medio de esta batalla legal que tiene con Rodrigo Cuba.

“Espero su comprensión como padres de familia, se lo pide una madre que lo único que quiere es proteger a su hija, más allá de los errores que como ser humano pueda haber cometido”, señaló.

