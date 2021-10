El futbolista Rodrigo Cuba afirmó, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, que su aún esposa, Melissa Paredes, le envió un correo en que lo responsabiliza en caso se difundiera un video íntimo.

“Me envías un correo responsabilizándome, de ser el caso, saliera un video íntimo nuestro o tuyo, yo sería el responsable”, escribió el jugador del club Universidad César Vallejo en la mencionada red social.

De acuerdo con Cuba, jamás le haría daño a la madre de su menor hija porque no es ningún delincuente y calificó su conducta como “intachable”.

“Jamás sería capaz de hacerle daño a ninguna mujer, y menos aún a la madre de mi hija. Yo no soy un delincuente, mi conducta es intachable y también tomaré acciones legales contra quienes me difamen o difundan cualquier video que pueda dañar mi reputación y la tuya, porque mi honra está en juego”, indicó.

Asimismo, el futbolista también dejó en claro que no ha deshonrado a Melissa Paredes como esposo, ni lo hará hasta que firmen el divorcio.

“Te burlas en tus redes sociales de mí, y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo. No lo he hecho ni lo haré, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo, porque es lo correcto”, señaló.

PRONUNCIAMIENTO COMPLETO DE RODRIGO CUBA

VIDEO RELACIONADO